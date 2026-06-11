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Забота о себе
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13:32, 11 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила о неочевидной причине ускоренного старения

Дерматолог Белаш: Длительное использование гаджетов вызывает ускоренное старение
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Melinda Nagy / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог и косметолог «СМ-Косметологии» София Белаш назвала неочевидную причину ускоренного старения у современных мужчин и женщин. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

Врач отметила, что традиционно гаджеты считаются угрозой в основном для зрения и осанки. Однако за 15 лет клинической практики сформировался новый тип пациентов: люди 25-35 лет с гипертонусом платизмы, ранним птозом и пигментацией, которая раньше чаще встречалась после 40 лет. Причиной этого явления специалист назвала сочетанное воздействие синего света и нарушения положения шейного отдела позвоночника.

«Экраны гаджетов излучают высокоэнергетический видимый свет. Под его воздействием в коже активируются свободные радикалы, запускается окислительный стресс и активируются ферменты, разрушающие коллаген первого типа — основной каркас упругости кожи. В результате их длительного использования ткани теряют плотность, кожа становится менее упругой и постепенно провисает», — предупредила Белаш.

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Кроме того, по ее словам, при использовании смартфона голова неизбежно наклоняется вниз на 30-60 градусов. Это создает хроническую нагрузку на шейный отдел позвоночника, в результате чего платизма — широкая подкожная мышца шеи — переходит в состояние гипертонуса. Со временем она начинает буквально «тянуть» ткани лица вниз. Также из-за этого постепенно смещается подъязычная кость, снижается поддержка нижней челюсти, появляются вертикальные тяжи на шее и характерное размягчение тканей под подбородком даже при нормальном весе. Нарушается лимфоотток, из-за чего лицо выглядит отечным, затем напряжение распространяется на среднюю треть лица: формируются носогубные складки, морщины марионетки, опускается наружный угол глаза, добавила врач.

Ранее ученые выяснили, какие пищевые добавки замедляют старение. В этом помогут коллаген и витамины C и E.

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