Перечислены замедляющие старение пищевые добавки

Front Nutr: Коллаген и витамины C и E замедляют биологическое старение

Ученые проанализировали десятки исследований о влиянии коллагена, витаминов C и E на организм пожилых людей и пришли к выводу, что эта комбинация вместе с физической активностью может замедлять возрастные изменения. Обзор опубликован в журнале Frontiers in Nutrition.

С возрастом у человека постепенно снижаются мышечная масса, выносливость, когнитивные функции и способность организма бороться с воспалением и окислительным стрессом. Авторы работы отмечают, что коллаген помогает поддерживать состояние мышц, суставов и сосудов, витамин C участвует в синтезе коллагена и защищает клетки от повреждений, а витамин E снижает окислительный стресс и поддерживает здоровье клеточных мембран.

Особенно заметный эффект, по данным исследователей, наблюдался при сочетании этих веществ с регулярными тренировками. В ряде работ указывается, что у пожилых людей улучшались мышечная сила, состояние суставов, показатели выносливости и восстановление после нагрузок. Некоторые исследования также указывали на положительное влияние на память, сосуды и иммунную систему.

При этом ученые подчеркивают, что речь идет не о «таблетке от старения». Большинство данных пока основаны на краткосрочных исследованиях, а слишком высокие дозы антиоксидантов иногда даже ослабляли полезные эффекты тренировок. Авторы считают, что наибольшую пользу может приносить сочетание умеренной физической активности, сбалансированного питания и индивидуально подобранных добавок.

Ранее ученые выяснили, что добавки с витамином D и кальцием почти не помогают предотвращать переломы.