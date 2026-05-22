Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:36, 22 мая 2026Наука и техника

Перечислены замедляющие старение пищевые добавки

Front Nutr: Коллаген и витамины C и E замедляют биологическое старение
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bits And Splits / Shutterstock / Fotodom

Ученые проанализировали десятки исследований о влиянии коллагена, витаминов C и E на организм пожилых людей и пришли к выводу, что эта комбинация вместе с физической активностью может замедлять возрастные изменения. Обзор опубликован в журнале Frontiers in Nutrition.

С возрастом у человека постепенно снижаются мышечная масса, выносливость, когнитивные функции и способность организма бороться с воспалением и окислительным стрессом. Авторы работы отмечают, что коллаген помогает поддерживать состояние мышц, суставов и сосудов, витамин C участвует в синтезе коллагена и защищает клетки от повреждений, а витамин E снижает окислительный стресс и поддерживает здоровье клеточных мембран.

Материалы по теме:
Витамин А: в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
Витамин А:в каких продуктах содержится, польза и вред, норма для организма
15 января 2024
Витамин D. Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
Витамин D.Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
12 мая 2023

Особенно заметный эффект, по данным исследователей, наблюдался при сочетании этих веществ с регулярными тренировками. В ряде работ указывается, что у пожилых людей улучшались мышечная сила, состояние суставов, показатели выносливости и восстановление после нагрузок. Некоторые исследования также указывали на положительное влияние на память, сосуды и иммунную систему.

При этом ученые подчеркивают, что речь идет не о «таблетке от старения». Большинство данных пока основаны на краткосрочных исследованиях, а слишком высокие дозы антиоксидантов иногда даже ослабляли полезные эффекты тренировок. Авторы считают, что наибольшую пользу может приносить сочетание умеренной физической активности, сбалансированного питания и индивидуально подобранных добавок.

Ранее ученые выяснили, что добавки с витамином D и кальцием почти не помогают предотвращать переломы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по Старобельску

    Глава нацразведки США подала в отставку

    Определены перспективы сборной Англии на ЧМ-2026

    Назван самый популярный бренд смартфонов

    Россияне раскрыли траты на летний отпуск

    Ассоциация банков России выбрала президента

    ООН отреагировала на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

    Москвичам предрекли апрельскую прохладу 25 мая

    США отвергли обвинения в давлении на Украину

    Российская актриса описала свой конфуз на красной дорожке фразой «на бедрах сиськи»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok