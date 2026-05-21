Развенчан популярный миф о пользе кальция

BMJ: Добавки с витамином D и кальцием почти не помогают предотвращать переломы

Добавки с витамином D и кальцием почти не помогают предотвращать переломы и падения у большинства пожилых людей. К такому выводу пришли канадские исследователи в крупном обзоре, опубликованном в The BMJ.

Ученые проанализировали результаты 69 клинических исследований с участием более 153 тысяч человек. В работах оценивали, помогают ли кальций, витамин D или их комбинация снизить риск переломов и падений по сравнению с плацебо или отсутствием лечения.

Анализ показал, что ни кальций, ни витамин D, ни их совместный прием не давали клинически значимого эффекта для профилактики переломов. Это касалось и наиболее опасных переломов бедра. Также исследователи не обнаружили заметной пользы для предотвращения падений.

Авторы отмечают, что добавки с витамином D и кальцием многие годы активно рекомендуются для здоровья костей, а число назначений постоянно растет. Однако новые данные показывают, что для большинства пожилых людей такая профилактика может быть малоэффективной.

При этом выводы не относятся к людям с тяжелыми заболеваниями костей или тем, кто получает лечение от остеопороза. Исследователи считают, что вместо массового назначения добавок больший эффект могут давать физические упражнения на баланс и силу, а также программы профилактики падений, адаптированные под конкретного человека.

