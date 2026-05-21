Суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшему мужу Лерчек

В Москве Гагаринский суд зарегистрировал жалобу на приговор осужденному на семь лет бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор Чекалину, осужденному за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов.

Ранее сообщалось, что Чекалин заплатил налоговой 900 миллионов рублей. По словам его адвоката, блогер не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Чекалин получил приговор в середине апреля. Помимо срока в колонии, ему был назначен штраф в размере 194 миллионов рублей.