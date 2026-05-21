Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:42, 21 мая 2026Силовые структуры

Суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшему мужу Лерчек

В Москве суд зарегистрировал жалобу на приговор Артему Чекалину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве Гагаринский суд зарегистрировал жалобу на приговор осужденному на семь лет бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор Чекалину, осужденному за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов.

Ранее сообщалось, что Чекалин заплатил налоговой 900 миллионов рублей. По словам его адвоката, блогер не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Чекалин получил приговор в середине апреля. Помимо срока в колонии, ему был назначен штраф в размере 194 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Весь мир обсуждает визит Путина в Китай. Что о нем говорят и почему для Пекина президент России оказался важнее Трампа

    Сын миллионера за рулем кабриолета устроил массовое ДТП. Он называл россиян нищетой, а после аварии уехал выпивать в ресторан

    Президент Лукашенко назвал машину своей мечты

    Двое российских разведчиков оказались в окружении мин на СВО и выжили

    Звезда «Кривого зеркала» рассказал о галлюцинациях из-за алкоголя

    В Москве был побит рекорд жары

    В МИД заявили об увеличении шансов применения ядерного оружия на Украине

    Археолога арестовали за сокрытие костей д'Артаньяна

    Стало известно о жертвах в российском приграничном регионе после удара дрона ВСУ

    Стала известна реакция ЕС на смягчение одной страной санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok