Раскрыто совершенное 14 лет назад сыном лидера российской ОПГ из 90-х убийство

В Кургане сын лидера ОПГ «Локомотив» получил 13 лет за вымогательство и убийство

В Кургане областной суд приговорил Артура Князева — сына лидера организованной преступной группировки из 1990-х «Локомотив» Андрея Князева — к 13 годам лишения свободы за вымогательство и убийство, совершенное 14 лет назад. Об этом сообщает URA.RU

Он признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений, двух эпизодах вымогательства группой лиц и вымогательстве организованной группой. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

