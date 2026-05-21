15:38, 21 мая 2026

Раскрыто совершенное 14 лет назад сыном лидера российской ОПГ из 90-х убийство

В Кургане сын лидера ОПГ «Локомотив» получил 13 лет за вымогательство и убийство
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Кургане областной суд приговорил Артура Князева — сына лидера организованной преступной группировки из 1990-х «Локомотив» Андрея Князева — к 13 годам лишения свободы за вымогательство и убийство, совершенное 14 лет назад. Об этом сообщает URA.RU

Он признан виновным в убийстве из хулиганских побуждений, двух эпизодах вымогательства группой лиц и вымогательстве организованной группой. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что семья лидера кущевской ОПГ Сергея Цапка выплатила хозяину дома, в который влетела на Mercedes дочь авторитета, 2,5 миллиона рублей.

