«Болезнь поцелуев» добралась до российских школьников

Shot: «Болезнь поцелуев» стали чаще находить у российских школьников и студентов

Инфекционный мононуклеоз, или «болезнь поцелуев», который в тяжелых случаях приводит к реанимации, добрался до российских зумеров. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным источника издания, сейчас в России фиксируют от 40 до 80 случаев инфекционного мононуклеоза на 100 тысяч человек. Если раньше диагноз чаще ставили детям четырех-пяти лет, то теперь инфекцию чаще находят у школьников и студентов в возрасте от 15 до 24 лет.

Так, своей историей с изданием поделилась 22-летняя москвичка Арина. Она переболела инфекционным мононуклеозом и рассказала, что из-за инфекции попала в реанимацию и несколько недель провела в больнице с температурой около 40°C.

Также отмечается, что у заболевших «болезнью поцелуев» появляются ангина, увеличение лимфоузлов и сильный отек лица и шеи. Среди самых опасных осложнений — дыхательная недостаточность, поражение печени, гнойная ангина и разрыв селезенки.

Ранее 18-летняя жительница Великобритании Молли Лок рассказала, что после заражения инфекционным мононуклеозом ее лицо изменилось до неузнаваемости. По ее словам, до болезни она не представляла, что человеческая слюна может быть настолько опасна.