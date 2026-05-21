ФСБ показала видео задержания готовившего взрыв в Крыму украинского агента

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала на видео задержание украинского агента, готовившего в Крыму диверсию на железной дороге. Ролик опубликовало агентство РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа ФСБ России скручивают 32-летнего местного жителя возле гаража. Его кладут лицом на землю и застегивают на запястьях наручники.

О задержании диверсанта сообщалось ранее, 21 мая. По данным следствия, местный житель был завербован спецслужбами Украины. С помощью самодельного взрывного устройства он планировал подорвать железнодорожное полотно пути, используемое для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами для российских Вооруженных сил.

