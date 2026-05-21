18:02, 21 мая 2026

Суд Казахстана взыскал с «Газпрома» более миллиарда долларов по иску Украины

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: everything possible / Shutterstock / Fotodom

В Казахстане суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) удовлетворил иск «Нафтогаза Украины» о признании и принудительном исполнении арбитражного решения в отношении «Газпрома». Заявление опубликовано на сайте инстанции.

Российская компания обязана выплатить украинской 1,13 миллиарда долларов основного долга, 182 миллиона долларов процентов, 117 миллионов долларов штрафных процентов за просрочку платежа, а также компенсировать расходы на арбитраж в размере 4,9 миллиона евро и проценты на эту сумму.

Спор касался соглашения от 30 декабря 2019 года о транспортировке природного газа в Европу по газотранспортной системе Украины. Поводом для разбирательства стало прекращение транзита через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Ростовской области с 2022 года. Украинская сторона объясняла отказ удовлетворить заявки на прокачку потерей контроля над своей компрессорной станцией «Новопсков», оказавшейся под контролем России.

В сентябре 2022 года «Нафтогаз» обратился в швейцарский арбитраж, а тот в июне 2025 года обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 1,4 миллиарда долларов и покрыть судебные издержки. Российская компания попыталась оспорить это решение, но Федеральный суд Швейцарии в марте 2026 года оставил его в силе.

Впрочем, с точки зрения российского законодательства решения судов Швейцарии и Казахстана не имеют юридической силы. В августе 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «Нафтогазу» судиться с «Газпромом» по делу о европейском транзите за пределами России.

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий назвал вердикт суда МФЦА «первым публичным иностранным судебным решением, которое позволяет принудительное исполнение данного арбитражного решения в отдельной юрисдикции».

