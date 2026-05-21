Эксперт предложил запретить частные электросамокаты

Шапарин: Импортом электросамокатов должны заниматься только операторы кикшеринга

Установить контроль над частными электросамокатами получится только радикальными методами. Таким мнением с «Ридусом» поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

По его мнению, единственным способом контролировать сегмент средств индивидуальной мобильности (СИМ) будет перекрытие каналов ввоза электросамокатов из-за границы для частных покупателей и продавцов. Их импортом должны заниматься только операторы кикшеринга, считает эксперт.

«Прокатные самокаты с данными по позиционированию, номерами, данными платежных реквизитов пользователя и привязками к аккаунту "Госуслуг" станут выходом. Решение осталось только жесткое, и приоритет интересов общества и государства должен быть поставлен впереди интересов бизнеса», — заявил Шапарин.

Он напомнил, что еще пять лет назад НАС выдвигал такую инициативу, но Минтранс ее не подержал как недоработанную. Пока ведомство работало над собственным планом, численность личных самокатов у населения кратно увеличилась.

«Раньше безболезненной процедурой можно было бы добиться того, что значительный процент граждан зарегистрировал свои СИМ. А сейчас никто этого делать не будет в силу того, что на себя свидетельствовать никто не захочет. Единственный, кто номера поставит, — это операторы кикшеринга; они и попадут в фокус государственного контроля», — уверен Шапарин. Обычные же владельцы воспользуются безнаказанностью и продолжат покупать частные СИМ.

