Россиянам рассказали о достижении российскими макаронами качества итальянских

Эксперт Курашов рассказал о возможности конкуренции макарон из России и Италии

Качество российских макаронных изделий настолько улучшилось, что теперь они могут конкурировать с лучшими мировыми брендами. Об этом на Всероссийском зерновом форуме заявил эксперт Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Михаил Курашов, передает РИА Новости.

«Могу сказать, что российские макаронные изделия очень сильно подтянулись и могут составлять конкуренцию итальянским», — указал он, имея в виду макаронные изделия группы А из твердой пшеницы.

В то же время он посетовал, что экспорту макарон из России в ряде случаев мешает локальное законодательство стран импортеров, которые защищают своих производителей и ограничивают долю импорта.

Кроме того, где-то есть нюансы с правилами маркировки, а где-то российская продукция менее конкурентоспособна из-за дорогой логистики. Впрочем, по словам Курашова, даже без экспорта в России есть дефицит мощностей по производству, имеющиеся линии по макаронам загружены на 95 процентов.

Ранее сообщалось, что российские производители популярных макарон Baisad и «Роллтон» вынуждены были снизить содержание белка в своей продукции до критически низкой отметки — 13,5-14 граммов белка на 100 граммов макарон. Минусы такой рецептуры в том, что продукт плохо держит форму, разваривается и хуже насыщает.

Тем не менее удешевление состава позволяет удерживать стоимость товара в рознице на приемлемом уровне, а кроме того, низких цен ради продаж требуют и сами торговые сети.