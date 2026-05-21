Раскрыта самая вредная для здоровья ошибка после ужина

Диетолог Лусон: Лежание после ужина приводит к вздутию живота

Диетолог Ана Лусон заявила, что многие люди после ужина совершают одну распространенную ошибку, которая является вредной для здоровья. Ее она раскрыла в разговоре с изданием HuffPost.

Самой опасной ошибкой после последнего приема пищи Лусон назвала полное бездействие, например просмотр телевизора на диване или лежание в кровати. Из-за этого замедляется моторика желудочно-кишечного тракта, предупредила она.

«Когда организм физически отключается, пищеварение резко замедляется, что приводит к брожению пищи, скоплению газов, гастроэзофагеальному рефлюксу и выраженному вздутию живота», — подчеркнула Лусон. Вместо бездействия она предложила после ужина совершить короткую прогулку длительностью 10-15 минут. Диетолог заверила, что это активизирует перистальтику кишечника.

