Названы вызывающие отеки ошибки в питании

Нутрициолог Педорич: Ошибки в питании и образе жизни усиливают отеки

Нутрициолог Coral Club Анна Педорич рассказала, какие ошибки в питании могут вызвать отеки. Их специалистка назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из главных причин отеков Педорич назвала недостаточное потребление белка. Если в организме не хватает белка, жидкость начинает выходить в межклеточное пространство, что и вызывает ее задержку. Кроме того, вызвать эту проблему может алкоголь.

Провоцировать отеки может и избыточное потребление простых углеводов. По словам нутрициолога, оно приводит к резким скачкам уровня глюкозы, что, в свою очередь, вызывает повышенную секрецию инсулина. В итоге это усиливает задержку натрия и становится причиной задержки жидкости.

Помимо этого, задержка жидкости может происходить из-за сидячего образа жизни, так как при нем замедляется венозный отток и отток лимфы. Как уточнила Педорич, в этом случае жидкость чаще всего застаивается в ногах.

