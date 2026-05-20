Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:33, 20 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы вызывающие отеки ошибки в питании

Нутрициолог Педорич: Ошибки в питании и образе жизни усиливают отеки
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: JulieK2 / Shutterstock / Fotodom  

Нутрициолог Coral Club Анна Педорич рассказала, какие ошибки в питании могут вызвать отеки. Их специалистка назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из главных причин отеков Педорич назвала недостаточное потребление белка. Если в организме не хватает белка, жидкость начинает выходить в межклеточное пространство, что и вызывает ее задержку. Кроме того, вызвать эту проблему может алкоголь.

Провоцировать отеки может и избыточное потребление простых углеводов. По словам нутрициолога, оно приводит к резким скачкам уровня глюкозы, что, в свою очередь, вызывает повышенную секрецию инсулина. В итоге это усиливает задержку натрия и становится причиной задержки жидкости.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Помимо этого, задержка жидкости может происходить из-за сидячего образа жизни, так как при нем замедляется венозный отток и отток лимфы. Как уточнила Педорич, в этом случае жидкость чаще всего застаивается в ногах.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал главные ошибки в питании россиян. По его словам, жители страны злоупотребляют хлебом, сладостями и различными напитками, а овощей и фруктов в их рационе мало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    В Новой Москве вылетевший с парковки автомобиль едва не сбил детей

    Лавров назвал объективной реальностью появление многополярного мира

    В МИД возмутились реакцией Армении на угрозы Зеленского в адрес России

    Жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности

    В Великобритании рассказали о двух опасных инцидентах с участием российских истребителей

    Собянин назвал среднюю продолжительность жизни в Москве

    На Западе узнали о секретных планах Европы на случай выхода США из НАТО

    В европейской стране заявили об отсутствии бункеров

    Шойгу рассказал о поставке в Армению товаров по ценам ниже рыночных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok