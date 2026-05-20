В европейской стране заявили об отсутствии бункеров

Bild: В Германии нет действующих бункеров для населения

В Германии заявили, что в стране нет действующих бункеров для населения. О нехватке убежищ сообщает газета Bild.

Министр внутренних дел европейской страны Александер Добриндт представил план гражданской защиты. Его ключевой пункт заключается в том, что при чрезвычайной ситуации мобильное приложение NINA укажет жителям путь к бункерам, станциям метро и подземным парковкам, где можно будет укрыться от опасности.

Однако необходимый план по созданию убежищ не могут утвердить уже больше года. Глава немецкого Объединения городов и общин Германии Андре Бергхеггер считает ситуацию в стране критической из-за того, что госструктуры не могут наладить взаимодействие для решения этого вопроса.

