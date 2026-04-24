09:50, 24 апреля 2026

Российские бизнесмены ринулись скупать бункеры в Новой Зеландии

Виктория Клабукова

Фото: Marty Melville / Reuters

В Новой Зеландии спрос на квартиры и коттеджи с подземными бункерами в последнее время вырос втрое. Львиная доля интересантов — российские бизнесмены, выяснил Telegram-канал Shot.

Скупать бункеры в одной из самых безопасных стран мира обеспеченные россияне ринулись на фоне ближневосточного конфликта. Прежде всего, как отмечают новозеландские риелторы, покупатели отдают предпочтение городам с русской диаспорой — это Окленд, Веллингтон и Крайстчерч.

Стоимость местной недвижимости варьируется от 23 до 200 миллионов рублей. В текущих обстоятельствах особым интересом пользуются именно лоты с бункерами — такие объекты показывают исключительно элитным клиентам после верификации. При отсутствии вариантов бункер можно пристроить самостоятельно — такая опция обойдется хозяину в сумму от 4 до 40 миллионов. Самый бюджетный бункер сегодня оборудован взрывоупорным и газонепроницаемым люком и водонепроницаемой композитной конструкцией. В дополнение к этому можно установить системы фильтрации воздуха, в том числе радиологические и ядерные, а также взрывные фитинги, которые предотвращают распространение пламени. В зависимости от метража бункер может вмещать многодетные семьи и целые группы.

Приобрести готовый дом можно только при наличии вида на жительство либо «золотой визы». В противном случае ассортимент сужается до квартир в новостройках и спецкомплексах. Также иностранцам доступна покупка земельного участка, на котором и можно возвести дом мечты с укрытием.

В то же время менее состоятельные россияне, удивляясь текущим ценам на стройматериалы, посматривают в сторону альтернативного жилья. Из соображений экономии загородные дома начинают строить из морских контейнеров.

