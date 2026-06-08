Полянский заявил о корректировке позиции Венгрии по одному вопросу

Полянский заявил о корректировке позиции Венгрии в ОБСЕ после смены правительства

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о корректировке позиции Венгрии в организации после смены правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз», — сказал он.

По словам российского постпреда, Будапешт уже не блокирует общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала. Он также подчеркнул, что такая тенденция стала наблюдаться после смены венгерского правительства.

Ранее Полянский заявил, что страны Европы в ОБСЕ лишились возможности вести диалог с Россией на самостоятельном уровне. Он уточнил, что это происходит в связи с тем, что члены организации оказываются вынуждены придерживаться общей линии Евросоюза и НАТО.