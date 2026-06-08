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20:42, 8 июня 2026Мир

Полянский заявил о корректировке позиции Венгрии по одному вопросу

Полянский заявил о корректировке позиции Венгрии в ОБСЕ после смены правительства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о корректировке позиции Венгрии в организации после смены правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они могут дополнять общеевропейскую позицию в национальном качестве, но теперь, как правило, присоединяются к тому, что говорит Евросоюз», — сказал он.

По словам российского постпреда, Будапешт уже не блокирует общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала. Он также подчеркнул, что такая тенденция стала наблюдаться после смены венгерского правительства.

Ранее Полянский заявил, что страны Европы в ОБСЕ лишились возможности вести диалог с Россией на самостоятельном уровне. Он уточнил, что это происходит в связи с тем, что члены организации оказываются вынуждены придерживаться общей линии Евросоюза и НАТО.

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