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07:10, 8 июня 2026Мир

В ОБСЕ раскрыли негласное указание в отношении России

Постпред Полянский заявил, что члены ОБСЕ остались без возможности вести диалог с Россией
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Страны Европы в ОБСЕ лишились возможности вести диалог с Россией на самостоятельном уровне. Это происходит в связи с тем, что члены организации оказываются вынуждены придерживаться общей линии Евросоюза и НАТО, рассказал журналистам РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Как подчеркнул дипломат, на текущий момент любое представленное в организации европейское государство, которое хотело бы выйти на взаимодействие с Москвой, с формальной точки зрения не имеет такой возможности из-за позиции руководства ЕС.

«Есть общеесовская, общенатовская позиция, и от имени всех говорит Евросоюз. И если кто-то из этих стройных рядов выбивается, то может последовать наказание», — уточнил Полянский. По его словам, подобные случаи ранее уже фиксировались.

7 июня лидеры «евротройки» встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит. По итогам беседы Великобритания, Франция и Германия выпустили совместное заявление, в котором призвали к диалогу с Россией по урегулированию украинского конфликта с участием Европы и Соединенных Штатов. Политики поддержали инициативу о налаживании прямого диалога между Москвой и Киевом, однако сразу же озвучили свои условия, которые, по их мнению, могут помочь достичь мира.

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