Переживший остановку сердца игрок описал состояние после потери сознания во время матча

Футболист Эриксен заявил, что с ним все в порядке после потери сознания во время матча

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен описал свое состояние после потери сознания во время товарищеского матча против национальной команды Украины. Слова спортсмена приводятся на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Футболист рассказал, что с ним все в порядке и он находится дома с семьей. Эриксен уточнил, что инцидент отличается от произошедшего в 2021 году. «Я чувствую себя хорошо, уже начинаю восстанавливаться», — подытожил он.

Эриксен появился в стартовом составе и упал в обморок. Встреча в Оденсе была остановлена во время второго тайма при счете 2:1 в пользу датчан.

12 июня 2021 года Эриксен потерял сознание во время матча против национальной команды Финляндии. Футболисту сначала оказали экстренную помощь на поле, затем его госпитализировали. Как стало известно, датчанин пережил остановку сердца.

После этого спортсмену имплантировали кардиостимулятор. Он вернулся в футбол в январе 2022 года, подписав контракт с «Брентфорд», который в том же году сменил на «Манчестер Юнайтед».