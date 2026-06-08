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20:46, 8 июня 2026Ценности

Роскошная свадьба Дуа Липы вызвала волну протестов в Италии

CNN: Роскошная свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера вызвала волну протестов в Палермо
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Igor Petyx / Reuters

Роскошная свадьба британской певицы косоварского происхождения Дуа Липы и британского актера Каллума Тернера вызвала волну протестов в Италии. Подробности публикует CNN.

Известно, что бракосочетание знаменитостей проходило в итальянском городе Палермо на вилле Вальгуарнера — особняке XVIII века, известном как «маленький Версаль». Среди гостей оказались Элтон Джон, Донателла Версаче, Charli XCX с мужем Джорджем Дэниелом, Оливия Дин, а также родственники и друзья молодоженов. Всего на празднике присутствовали около 200 человек.

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По данным исследовательского института JFC, торжество принесло городу экономический ущерб в размере около 268 миллионов евро (307,7 миллиона долларов). Местные жители выразили негодование по поводу проведения свадьбы и вышли на демонстрации с плакатами «Палермо не для богатых» и «Палермо не для арендаторов».

Мэр Палермо Роберто Лагалла, который руководил церемонией, тем не менее позитивно отнесся к трехдневному празднованию. «Я понимаю неудобства, вызванные событиями такого масштаба, и мне жаль, если кому-то придется столкнуться с временными ограничениями. Нельзя забывать о том, как подобные мероприятия улучшают имидж Палермо. Международная известность способствует повышению привлекательности города и приносит значительные экономические выгоды», — пояснил он.

Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера. Бракосочетание прошло в лондонской ратуше Мэрилебон.

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