CNN: Роскошная свадьба Дуа Липы и Каллума Тернера вызвала волну протестов в Палермо

Роскошная свадьба британской певицы косоварского происхождения Дуа Липы и британского актера Каллума Тернера вызвала волну протестов в Италии. Подробности публикует CNN.

Известно, что бракосочетание знаменитостей проходило в итальянском городе Палермо на вилле Вальгуарнера — особняке XVIII века, известном как «маленький Версаль». Среди гостей оказались Элтон Джон, Донателла Версаче, Charli XCX с мужем Джорджем Дэниелом, Оливия Дин, а также родственники и друзья молодоженов. Всего на празднике присутствовали около 200 человек.

По данным исследовательского института JFC, торжество принесло городу экономический ущерб в размере около 268 миллионов евро (307,7 миллиона долларов). Местные жители выразили негодование по поводу проведения свадьбы и вышли на демонстрации с плакатами «Палермо не для богатых» и «Палермо не для арендаторов».

Мэр Палермо Роберто Лагалла, который руководил церемонией, тем не менее позитивно отнесся к трехдневному празднованию. «Я понимаю неудобства, вызванные событиями такого масштаба, и мне жаль, если кому-то придется столкнуться с временными ограничениями. Нельзя забывать о том, как подобные мероприятия улучшают имидж Палермо. Международная известность способствует повышению привлекательности города и приносит значительные экономические выгоды», — пояснил он.

Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера. Бракосочетание прошло в лондонской ратуше Мэрилебон.