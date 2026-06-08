Глава МИД Британии выступила с необычным заявлением

Глава МИД Британии Купер выступила против «культуры отмены» во внешней политике

Глава МИД Британии Иветт Купер выступила с необычным заявлением, призвав отказаться от «культуры отмены» во внешней политике королевства. Об этом она сказала в интервью газете The Sun.

«Другие [британские] партии придерживаются такого подхода, который можно назвать культурой отмены во внешней политике. Они считают, что не следует разговаривать с другими странами. Я думаю, что это неправильно», — заявила она.

По ее словам, Консервативная партия и Reform UK выступают против диалога с Китаем, а партия зеленых критикует близкие отношения Лондона с Индией. Министр подчеркнула, что такой подход не отвечает интересам Британии.

Ранее Купер призвала усилить давление на Россию. «Нам нужно продолжать усиливать экономическое давление на Россию, в том числе ужесточать давление на нефтегазовую отрасль, на российский теневой флот, поддерживать экономическое давление дополнительными санкциями», — сказала она.