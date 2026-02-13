Глава МИД Британии призвала усилить давление на Россию

Глава МИД Британии Купер призвала продолжить усиление давления на Россию

Глава МИД Британии Иветт Купер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвала продолжить усиление давления на Россию. Слова главы дипломатического ведомства приводит РИА Новости.

«Нам нужно продолжать усиливать экономическое давление на Россию, в том числе ужесточать давление на нефтегазовую отрасль, на российский теневой флот, поддерживать экономическое давление дополнительными санкциями», — призвала Купер.

Также глава МИД Британии заявила о необходимости предоставить Украине многоуровневые гарантии безопасности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.