23:32, 13 февраля 2026Мир

Глава МИД Британии призвала усилить давление на Россию

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Глава МИД Британии Иветт Купер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвала продолжить усиление давления на Россию. Слова главы дипломатического ведомства приводит РИА Новости.

«Нам нужно продолжать усиливать экономическое давление на Россию, в том числе ужесточать давление на нефтегазовую отрасль, на российский теневой флот, поддерживать экономическое давление дополнительными санкциями», — призвала Купер.

Также глава МИД Британии заявила о необходимости предоставить Украине многоуровневые гарантии безопасности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.

