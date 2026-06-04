ПМЭФ-2026. День второй

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20:58, 4 июня 2026Бывший СССР

Путин высказался о членстве Украины в Евросоюзе

Путин: Россия не против членства Украины в ЕС, но против его превращения в военный блок
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Россия не против евроассоциации Украины, но против того, чтобы Европейский союз превращался в военный блок. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с представителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы не против каких-то экономических интеграций Украины с ЕС, мы против превращения таких союзов в военный блок», — рассказал президент.

Он отметил, что Евросоюзу известно, что для восстановления республики потребуются сотни миллиардов евро.

Ранее Путин заявил, что ЕС мог бы помочь в решении украинского вопроса, убедив Киев пойти на компромиссы, о которых говорилось в Анкоридже.

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