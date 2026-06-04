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20:50, 4 июня 2026Наука и техника

Найден лучший завтрак для контроля уровня сахара при диабете

Nutrients: Овсяные хлопья уменьшают колебания глюкозы у подростков при диабете 1-го типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Овсяные хлопья могут стать одним из лучших вариантов завтрака для подростков с диабетом первого типа. К такому выводу пришли исследователи из Египта, опубликовавшие результаты своей работы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 60 подростков с диабетом первого типа. В течение трех месяцев участники ежедневно получали овсяные хлопья, содержащие 6 граммов бета-глюкана — растворимой пищевой клетчатки, известной своим влиянием на обмен веществ. Затем после небольшого перерыва группы поменялись местами, что позволило ученым сравнить результаты у одних и тех же людей.

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Оказалось, что употребление овсяных хлопьев улучшало сразу несколько важных показателей. У подростков снижался уровень гликированного гемоглобина (HbA1c), отражающий средний уровень сахара за последние месяцы, уменьшались колебания глюкозы в течение дня, а также снижались уровни общего холестерина, триглицеридов и «плохого» холестерина ЛПНП. Одновременно увеличивалось время, в течение которого сахар находился в целевом диапазоне.

Кроме того, исследователи зафиксировали повышение уровня белка PDX-1, который играет важную роль в функционировании клеток поджелудочной железы. После прекращения употребления овсяных хлопьев большинство положительных эффектов постепенно ослабевало.

По мнению авторов, богатая бета-глюканом овсянка может стать полезным дополнением к стандартному лечению диабета первого типа и помочь лучше контролировать уровень сахара в крови.

Ранее ученые выяснили, что овсянка помогает организму эффективно снижать уровень мочевой кислоты.

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