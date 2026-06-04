Посол Таиланда раскрыл перспективы безвиза для россиян

Посол Таиланда Вонгсинсават: Увеличение безвиза до 60 дней для россиян не планируется

Возможное увеличение безвиза до 60 дней в Таиланде для российских туристов не планируется в ближайшее время. Об этом на ПМЭФ в интервью «Ленте.ру» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиват Вонгсинсават.

Посол отметил, что на данный момент россияне могут находиться в королевстве без визы до 60 дней. Однако в ближайшее время срок будет сокращен — не только для граждан России, но и других государств. «Причина такого сокращения никак не связана с Россией. Это обусловлено общей ситуацией с туристами из других стран», — прокомментировал Вонгсинсават.

Собеседник «Ленты.ру» также отметил, что самый большой потенциал в сотрудничестве двух стран — это по-прежнему сфера туризма. Государство рассматривает перспективы расширения возможностей для российских инвестиций и партнерства с Москвой. «Мы уже проинформировали все страны-участницы о своем желании стать полноправным членом БРИКС», — добавил дипломат.

Ранее стало известно, что Таиланд решил сократить срок безвизового режима для россиян. Министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул заявил, что соответствующее решение одобрило правительство курортной страны.