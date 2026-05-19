Таиланд решил сократить срок безвизового режима для россиян

Khaosod: Таиланд сократит безвизовый режим для россиян до 30 дней

Власти Таиланда официально сократят срок безвизового режима для граждан 90 стран, в том числе для россиян. Об этом сообщает Khaosod.

Министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул заявил, что соответствующее решение одобрило правительство курортной страны. Теперь российским туристам разрешено находиться в Таиланде лишь 30 дней вместо прежних 60. При этом не уточняется, когда именно изменения вступят в силу.

Прежде Таиланд уже неоднократно планировал сократить срок безвизового режима, однако каждый раз пересматривал решение.

