11:38, 19 мая 2026Путешествия

Таиланд решил сократить срок безвизового режима для россиян

Зарина Дзагоева
Фото: Alexander Nrjwolf / Unsplash

Власти Таиланда официально сократят срок безвизового режима для граждан 90 стран, в том числе для россиян. Об этом сообщает Khaosod.

Министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул заявил, что соответствующее решение одобрило правительство курортной страны. Теперь российским туристам разрешено находиться в Таиланде лишь 30 дней вместо прежних 60. При этом не уточняется, когда именно изменения вступят в силу.

Прежде Таиланд уже неоднократно планировал сократить срок безвизового режима, однако каждый раз пересматривал решение.

