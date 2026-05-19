Стало известно о планах Зеленского посетить дружественную России страну

N1: Сербию посетит делегация Украины, которую может возглавить Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, предположительно, посетит Сербию на этой неделе. Об этом сообщает N1 со ссылкой на дипломатические источники.

«На этой неделе ожидается визит украинской делегации в Сербию, которую, возможно, лично возглавит президент Владимир Зеленский», — сказано в сообщении. Если визит состоится, он станет первым приездом Зеленского в Сербию с момента вступления в должность в 2019 году.

По данным портала, стороны также могут подписать совместный меморандум о взаимопонимании в сфере торгового сотрудничества между двумя странами.

Ранее Сербия провела первые в истории совместные военные учения с НАТО. Сообщалось, что в мероприятиях приняли участие около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ходом учений следили наблюдатели из нескольких стран НАТО.