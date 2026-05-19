12:24, 19 мая 2026Мир

Стало известно о планах Зеленского посетить дружественную России страну

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, предположительно, посетит Сербию на этой неделе. Об этом сообщает N1 со ссылкой на дипломатические источники.

«На этой неделе ожидается визит украинской делегации в Сербию, которую, возможно, лично возглавит президент Владимир Зеленский», — сказано в сообщении. Если визит состоится, он станет первым приездом Зеленского в Сербию с момента вступления в должность в 2019 году.

По данным портала, стороны также могут подписать совместный меморандум о взаимопонимании в сфере торгового сотрудничества между двумя странами.

Ранее Сербия провела первые в истории совместные военные учения с НАТО. Сообщалось, что в мероприятиях приняли участие около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ходом учений следили наблюдатели из нескольких стран НАТО.

