Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:20, 19 мая 2026Экономика

Ключевой покупатель российского газа в Европе резко снизил его закупки

Eurostat: Венгрия снизила на 27 процентов импорт российского газа в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

По итогам первого квартала этого года суммарная стоимость поставок российского трубопроводного газа в Венгрию сократилась на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком падении экспорта сообщает ТАСС со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

После введения масштабных западных санкций Венгрия и Словакия стали ключевыми покупателями российского трубопроводного газа в Европе. Однако в начале этого года поставки этого вида топлива из РФ в первую страну стремительно просели.

В январе-марте стоимость поставок российского газа в Венгрию снизилась до 570 миллионов евро. Подавляющая часть суммы пришлась на закупки топлива в первый месяц весны — 414 миллионов евро. В тройку крупнейших покупателей российского газа по итогам первых трех месяцев 2026 года также вошли Болгария (278 миллионов евро) и Греция (236 миллионов).

Согласно утвержденной властями Евросоюза энергетической стратегии, регион сведет на нет зависимость от российских энергоресурсов в течение следующего года. После окончательного вытеснения России с европейского энергорынка освободившуюся нишу, скорее всего, займут Норвегия, США, а также страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточного Закавказья (Азербайджан).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна НАТО впервые сбила украинский беспилотник

    Призывавшего в социальных сетях к терроризму россиянина задержали

    Блогерша Самойлова не смогла назвать столицу российского региона

    Синоптики признались в невозможности спрогнозировать определенную погоду

    Раскрыт неожиданный маркер развития болезни Альцгеймера

    В сети обсудили внешность 61-летнего Роберта Дауни-младшего на новом фото

    Массовая драка со стрельбой произошла в российском городе

    Россиян призвали не ждать падения цен на один тип жилья

    Призывавшего уничтожить Московский Кремль иностранца задержали

    Названы трассы в Москве с игнорирующими одно правило движения водителями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok