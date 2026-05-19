Названо количество укушенных клещами россиян

Более 84 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Согласно данным ведомства, неделей ранее число обращений было почти вдвое меньше — 43 тысячи. Чаще всего за помощью обращаются в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае.

При этом риски заражения клещевым энцефалитом отмечаются в отдельных районах 49 регионов России. Среди них Московская область (Дмитровский и Талдомский районы) и Санкт-Петербург (шесть административных территорий).

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина сообщила, что наиболее эффективную защиту от клещевого энцефалита за счет выработки необходимого иммунитета дает лишь трижды введенная вакцина.