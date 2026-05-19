Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:03, 19 мая 2026Экономика

Названо количество укушенных клещами россиян

За помощью после укусов клещей обратились более 84 тысяч россиян
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Более 84 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Согласно данным ведомства, неделей ранее число обращений было почти вдвое меньше — 43 тысячи. Чаще всего за помощью обращаются в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае.

При этом риски заражения клещевым энцефалитом отмечаются в отдельных районах 49 регионов России. Среди них Московская область (Дмитровский и Талдомский районы) и Санкт-Петербург (шесть административных территорий).

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина сообщила, что наиболее эффективную защиту от клещевого энцефалита за счет выработки необходимого иммунитета дает лишь трижды введенная вакцина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

    Стало известно о смерти российской школьницы на территории дома

    Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

    Россиянам назвали способы снизить риск диабета

    Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

    Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

    Власти России собрались ввести новую пошлину

    В России ответили на заявление Мерца о переговорах с Москвой

    Поездка жителей Подмосковья на Байкал закончилась массовой гибелью

    Россиянам назвали идеальную замену наличной иностранной валюте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok