Главред «МК» сообщил новые подробности о ворвавшихся в здание редакции неизвестных

Главред «МК» Гусев: Ворвавшиеся в редакцию неизвестные забаррикадировали этаж

Неизвестные люди в масках, ворвавшиеся в здание редакции «Московского комсомольца», забаррикадировали этаж и отказываются вступать в контакт с представителями издания, сообщил главный редактор Павел Гусев. Новыми подробностями о случившемся он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что неизвестные ворвались в здание редакции «МК» в Москве на улице 1905 года. Мужчины отказались предъявить документы, вели себя грубо, угрожали сломать двери и турникеты на входе.

До сих пор непонятно, с какой целью неизвестные проникли в здание, рассказал Гусев. По словам главреда, он пытался поговорить с неизвестными, но они в грубой форме отказались.

«На другие этажи они не идут кроме того этажа, куда они ворвались — это третий этаж, где у нас арендаторы находятся. Люди без всяких опознавательных знаков, в масках, с оружием, с молотками и прочее. Кто-то в шортах, кто-то в майках. Забаррикадировали третий этаж шкафами. Сейчас вообще никого не пускают, и с нами отказываются вести диалог. Ворвались в редакцию, редакция на охране, все это под видео и прочее, наших ребят раздвинули и помчались туда», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Гусев добавил, что на место вызвали правоохранительные органы.

В апреле сообщалось, что сотрудники спецслужб пришли с обысками в редакцию «Новой газеты» в Москве. Следственные мероприятия были связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных. В результате был задержан журналист издания Олег Ролдугин. Его отправили под стражу.

