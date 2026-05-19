Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:06, 19 мая 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Главред «МК» сообщил новые подробности о ворвавшихся в здание редакции неизвестных

Главред «МК» Гусев: Ворвавшиеся в редакцию неизвестные забаррикадировали этаж
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Неизвестные люди в масках, ворвавшиеся в здание редакции «Московского комсомольца», забаррикадировали этаж и отказываются вступать в контакт с представителями издания, сообщил главный редактор Павел Гусев. Новыми подробностями о случившемся он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что неизвестные ворвались в здание редакции «МК» в Москве на улице 1905 года. Мужчины отказались предъявить документы, вели себя грубо, угрожали сломать двери и турникеты на входе.

До сих пор непонятно, с какой целью неизвестные проникли в здание, рассказал Гусев. По словам главреда, он пытался поговорить с неизвестными, но они в грубой форме отказались.

«На другие этажи они не идут кроме того этажа, куда они ворвались — это третий этаж, где у нас арендаторы находятся. Люди без всяких опознавательных знаков, в масках, с оружием, с молотками и прочее. Кто-то в шортах, кто-то в майках. Забаррикадировали третий этаж шкафами. Сейчас вообще никого не пускают, и с нами отказываются вести диалог. Ворвались в редакцию, редакция на охране, все это под видео и прочее, наших ребят раздвинули и помчались туда», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Гусев добавил, что на место вызвали правоохранительные органы.

В апреле сообщалось, что сотрудники спецслужб пришли с обысками в редакцию «Новой газеты» в Москве. Следственные мероприятия были связаны с расследованием дела о незаконном использовании персональных данных. В результате был задержан журналист издания Олег Ролдугин. Его отправили под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

    Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

    Пропавшую москвичку нашли в диване

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

    Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

    Россиянам посоветовали заклеить окна фольгой

    Суд решил судьбу захватившего трон в Эрмитаже российского предпринимателя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok