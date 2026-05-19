Россиянам посоветовали заклеить окна фольгой

16:00, 19 мая 2026

Россиянам посоветовали покрыть окна фольгой для борьбы с жарой
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: photopixel / Shutterstock / Fotodom

В борьбе с жарой в квартирах без кондиционера можно обклеить окна фольгой. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на экспертов.

Фольга отлично отражает свет, однако многих россиян не устраивает эстетическая составляющая. Тем же, кто решит прибегнуть к этому способу, рекомендуется использовать для обклейки 5-6-метровые рулоны. Подойдет и зеркальная пленка.

Для изоляции от солнца также послужат плотные шторы из светлой ткани — они лучше всего отражают свет. Отлично подойдут и blackout шторы, которые почти полностью изолируют помещение от солнечных лучей. Железные и тканевые жалюзи способны задерживать до 90 процентов света.

Ранее стало известно, что самыми жаркими днями этой недели в Москве станут среда и четверг, 20-21 мая. Температура в эти дни может подняться до плюс 32 градусов Цельсия.

