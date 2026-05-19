Жители российского города пожаловались на орудующего молотком «призрака»

Тюменцы пожаловались на соседа в простыне с молотком, разбившего камеру в доме

Жители Тюмени пожаловались на «призрака», который портит общедомовое имущество. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в издании Ura.ru.

Речь идет о 71-летнем мужчине, который живет в одной из квартир многоэтажного дома. Несколько дней назад пенсионер накинул на себя простыню и, орудуя молотком, разбил камеру видеонаблюдения в подъезде.

По словам соседей, это не первый случай вандализма со стороны пожилого мужчины. Председатель ТСЖ сообщила журналистам, что ранее он вырвал стояк в своем жилье и затопил двух соседей. При этом признавать вину и возмещать ущерб пенсионер не стал, утверждая, что его оговорили.

Многократные обращения в 112, полицию и психиатрическую больницу результатов не дают, рассказала председатель ТСЖ. «Или не приезжают, или говорят, что обращаться нужно в другое место. [В психиатрической больнице] мне дали письменный ответ, что нет полномочий — я не родственник», — посетовала она.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь оценил идею заварить дверь неприятному соседу.