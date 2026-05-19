Ядерные учения ВС России вызвали панику на Западе

Daily Express: Ядерные учения ВС РФ на территории Белоруссии встревожили Запад

Учение Вооруженных сил (ВС) России по отработке действий с ядерным оружием на территории Белоруссии встревожили государства Запада. Об этом сообщает издание Daily Express.

«Российская армия начала трехдневные ядерные учения, что, несомненно, вызывает опасения», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС начали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Они пройдут с 19 по 21 мая.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что целью любых учений является совершенствование боевой подготовки вооруженных сил. Он отметил, что одной из составляющих мероприятий является демонстрация врагам России силы оружия.