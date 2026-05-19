Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:56, 19 мая 2026Мир

Трамп рассказал об обещании Си Цзиньпина

Трамп: Си Цзиньпин заверил, что Китай не намерен поставлять оружие Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заверил американскую делегацию, что Китай не собирается поставлять оружие Ирану. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, передает Reuters.

«Председатель Си Цзиньпин заверил меня в том, что он не направляет никаких вооружений Ирану. Это прекрасное обещание. Я верю ему на слово. Я ценю это», — подчеркнул глава Белого дома.

14 мая Трамп сообщил, что Си Цзиньпин предложил США помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Однако американский лидер отказался от предложения.

Отмечается, что США и Китай в ходе переговоров на уровне лидеров согласились, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, а Ормузский пролив должен оставаться открытым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Екатерина Волкова перенесла операцию

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok