Трамп рассказал об обещании Си Цзиньпина

Трамп: Си Цзиньпин заверил, что Китай не намерен поставлять оружие Ирану

Председатель КНР Си Цзиньпин заверил американскую делегацию, что Китай не собирается поставлять оружие Ирану. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, передает Reuters.

«Председатель Си Цзиньпин заверил меня в том, что он не направляет никаких вооружений Ирану. Это прекрасное обещание. Я верю ему на слово. Я ценю это», — подчеркнул глава Белого дома.

14 мая Трамп сообщил, что Си Цзиньпин предложил США помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Однако американский лидер отказался от предложения.

Отмечается, что США и Китай в ходе переговоров на уровне лидеров согласились, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, а Ормузский пролив должен оставаться открытым.