19:38, 19 мая 2026Силовые структуры

Сигареты и мобильный телефон привели российского подростка в колонию

В Нижнем Новгороде осудили подростка за убийство местного жителя
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде осудили подростка за жестокую расправу над местным жителем. Об этом сообщаетРИА Новости.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, в июле 2025 года 15-летний подросток со знакомой на улице Советской армии жестоко избили местного жителя из-за отказа дать им сигарет и телефон. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

На время следствия подростку была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд приговорил его к 8,5 годам воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что киллер учинил расправу из мести над россиянином и его сыном.

