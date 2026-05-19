Киллер банды учинил расправу из мести над россиянином и его сыном

В Дагестане осудили мужчину за двойное убийство

В Дагестане осудили мужчину за двойное убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, подсудимый, являясь членом вооруженной группы, созданной в 2005 году, действуя по указанию руководителя, вечером 3 августа 2006 года у кафе на федеральной трассе «Кавказ» в Кизилюртовском районе совместно с другими членами банды совершил нападение на мужчину, которого считали причастным к покушению на жизнь лидера их группы. Подсудимый произвел множество выстрелов из автоматического оружия в потерпевшего и его малолетнего сына, находившегося в автомобиле. Пострадавшие получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще один потерпевший был ранен, но сумел скрыться.

В ходе следствия подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, включая лидера банды.

Суд признал его виновным в преступлении и приговорил к 9,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер поджег баню и получил уголовное дело.