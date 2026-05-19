Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:30, 19 мая 2026Силовые структуры

Киллер банды учинил расправу из мести над россиянином и его сыном

В Дагестане осудили мужчину за двойное убийство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Дагестане осудили мужчину за двойное убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, подсудимый, являясь членом вооруженной группы, созданной в 2005 году, действуя по указанию руководителя, вечером 3 августа 2006 года у кафе на федеральной трассе «Кавказ» в Кизилюртовском районе совместно с другими членами банды совершил нападение на мужчину, которого считали причастным к покушению на жизнь лидера их группы. Подсудимый произвел множество выстрелов из автоматического оружия в потерпевшего и его малолетнего сына, находившегося в автомобиле. Пострадавшие получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще один потерпевший был ранен, но сумел скрыться.

В ходе следствия подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, включая лидера банды.

Суд признал его виновным в преступлении и приговорил к 9,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер поджег баню и получил уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай признался в ведении теневой дипломатии по Украине

    Обруганная стилистами за образ блогерша ответила фразой «я либо слепая, либо не понимаю»

    В российском заповеднике зацвели сердечные ягоды

    Звезда «Уральских пельменей» высказалась о ревности жен коллег к ней

    Россиянин расправился с соседями и скрылся на даче

    Китай организовал для Путина торжественную приветственную церемонию

    Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы

    Самолет из Москвы вынужденно сел из-за конфликта между пассажирами

    Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

    Ушедший из России производитель машин отказался от всех заводов по выпуску ДВС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok