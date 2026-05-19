Екатерина Волкова перенесла операцию

Звезда «Ворониных» Волкова перенесла операцию по удалению новообразования

Актриса Екатерина Волкова вышла на связь после перенесенной операции. Об этом артистка поделилась с подписчиками своего Telegram-канала.

Звезда «Ворониных» призвала всех следить за своим здоровьем и вовремя обращаться за помощью к специалистам.

«Операция позади, все прошло штатно, как говорили врачи. Чувствую себя нормально. Новообразование удалили, детали опущу, это сугубо личное, как никак. Мы живем в то время, когда все ускорилось. Болезни, к сожалению, тоже. Берегите себя», — написала Волкова.

Ранее актриса выложила видео из столичной клиники, в котором обратилась к фанатам, рассказав, что вскоре ей предстоит хирургическое вмешательство.

В начале мая Волкова предположила, почему руководство театра, откуда ее уволили, назвало ее «старой» в 44 года. Звезда заявила, что такой формулировкой руководство учреждения культуры хотело задеть и сделать ей больно.