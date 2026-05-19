20:18, 19 мая 2026

Россиянин получил срок после сделанного для знакомого скриншота

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Волгоградской области осудили мужчину за распространение порнографии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 242.1 (Распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних) УК РФ.

Как установил суд, в 2024 году мужчина нашел в интернете порнографическое видео и сделал скриншот. С целью заработка он отправил его знакомому в одной из социальных сетей с предложением приобрести ролик за деньги.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли его противоправную деятельность. Фигурант полностью признал вину в содеянном.

Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима, а также конфисковал в доход государства телефон, использованный при совершении преступления.

Ранее сообщалось, что выдававшие себя за моделей вебкамщицы из российского региона попали на видео.

