21:16, 19 мая 2026

В США заявили о подготовке новых обвинений против Мадуро

CBS: Прокуратура Майами готовит новые обвинения против Мадуро
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Прокуратуре Майами поручили подготовить новые обвинения против захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за опасений, что нынешнее дело не имеет достаточных оснований. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники.

«Новое расследование началось после того, как Алекс Сааб, близкий деловой партнер Мадуро, занимавший пост министра промышленности и национального производства Венесуэлы, был депортирован в США и обвинен в предполагаемом участии в схеме отмывания денег, связанной с государственной программой продовольственной помощи Венесуэлы», — говорится в материале.

Сааб был задержан 6 февраля в Каракасе в ходе совместной операции местных спецслужб и Федерального бюро расследований (ФБР) США. Против него выдвинуты обвинения в отмывании денег и коррупции.

Ранее Николас Мадуро указал, что его конституционные права были нарушены правительством США, и потребовал справедливого разбирательства, а также отклонения судом обвинительного заключения.

