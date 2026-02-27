Мадуро высказался о своем уголовном деле

Мадуро попросил суд в США прекратить уголовное преследование

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил американский суд прекратить его уголовное преследование. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подал жалобу. Он указал, что его конституционные права были нарушены правительством США, потребовал справедливого разбирательства. и отклонения судом обвинительного заключения против него.

Накануне адвокат Мадуро рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа препятствует оплате юридических услуг венесуэльского лидера. «Мадуро имеет законные основания ожидать, что правительство Венесуэлы покроет платежи», — сказал защитник.

3 января генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и его жене выдвинуты обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против Соединенных Штатов. Лидер Боливарианской республики вину отрицает.