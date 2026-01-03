Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Об этом сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.
«Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов», — написала она.
Бонди отметила, что вскоре задержанные предстанут «перед полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах».
От имени всего Министерства юстиции США я хотела бы поблагодарить президента Трампа за смелость потребовать привлечения [Мадуро] к ответственности и выразить огромную благодарность нашим храбрым военным, которые провели невероятную и весьма успешную операцию по задержанию этих двух предполагаемых международных наркоторговцев
В операции по захвату Мадуро участвовал элитный спецназ
В субботу, 3 января, президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и Флорес были захвачены и вывезены из Венесуэлы. «Соединенные Штаты Америки успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе с супругой был схвачен и вывезен самолетом из страны», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
По данным CBS News, Мадуро был захвачен бойцами подразделения армейского спецназа Delta и, как заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, «предстанет перед правосудием за свои преступления».
Согласно Конституции Венесуэлы, руководство страной после захвата президента может осуществлять вице-президент Делси Родригес.
США атаковали несколько объектов в Венесуэле
Около 02:00 по местному времени (09:00 мск) в столице Венесуэлы Каракасе раздались взрывы. Агентство Reuters опубликовало видео, из которого следует, что над венесуэльской столицей летали как минимум девять вертолетов, другие источники также пишут о низко летевших самолетах.
Правительство Венесуэлы уточнило, что были атакованы объекты в Каракасе и штатах Арагуа, Миранда и Ла-Гуайра. В результате атаки серьезно пострадал порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Власти назвали происходящее серьезной и масштабной агрессией, в стране введено чрезвычайное положение.