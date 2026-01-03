Мадуро и его жене предъявили обвинения в США. В их захвате участвовал элитный спецназ

Президент США Трамп: Мадуро с женой захвачены и вывезены из Венесуэлы

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Об этом сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

«Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов», — написала она.

Бонди отметила, что вскоре задержанные предстанут «перед полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах».

От имени всего Министерства юстиции США я хотела бы поблагодарить президента Трампа за смелость потребовать привлечения [Мадуро] к ответственности и выразить огромную благодарность нашим храбрым военным, которые провели невероятную и весьма успешную операцию по задержанию этих двух предполагаемых международных наркоторговцев Пэм Бонди генпрокурор США

В операции по захвату Мадуро участвовал элитный спецназ

В субботу, 3 января, президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и Флорес были захвачены и вывезены из Венесуэлы. «Соединенные Штаты Америки успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе с супругой был схвачен и вывезен самолетом из страны», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

По данным CBS News, Мадуро был захвачен бойцами подразделения армейского спецназа Delta и, как заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, «предстанет перед правосудием за свои преступления».

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Согласно Конституции Венесуэлы, руководство страной после захвата президента может осуществлять вице-президент Делси Родригес.

США атаковали несколько объектов в Венесуэле

Около 02:00 по местному времени (09:00 мск) в столице Венесуэлы Каракасе раздались взрывы. Агентство Reuters опубликовало видео, из которого следует, что над венесуэльской столицей летали как минимум девять вертолетов, другие источники также пишут о низко летевших самолетах.

Правительство Венесуэлы уточнило, что были атакованы объекты в Каракасе и штатах Арагуа, Миранда и Ла-Гуайра. В результате атаки серьезно пострадал порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Власти назвали происходящее серьезной и масштабной агрессией, в стране введено чрезвычайное положение.