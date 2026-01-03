Назван заменяющий Мадуро руководитель Венесуэлы

БелТА: Вице-президент Родригес может руководить Венесуэлой по конституции

Согласно Конституции Венесуэлы, руководство страной после захвата президента республики Николаса Мадуро может осуществлять вице-президент Делси Родригес. Заменяющее президента лицо назвало агентство БелТА в Telegram.

Отмечается, что министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков позвонил венесуэльскому коллеге Ивану Хилю Пинто. Глава белорусского МИДа выразил поддержку Каракасу. Пинто, в свою очередь, рассказал об ударах США по объектам в Венесуэле.

«В настоящее время в соответствии с Конституцией Венесуэлы руководство государством будет осуществляться вице-президентом Делси Родригес», — говорится в сообщении.

Ранее канал CBS News сообщил, что Мадуро и его жену, предположительно, захватили бойцы подразделения спецназначения армии США «Дельта». Американский сенатор-республиканец Майк Ли рассказал, что президент Венесуэлы находится под стражей в США.