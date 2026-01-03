Рубио раскрыл местонахождение Мадуро

Рубио заявил, что Мадуро находится под стражей в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится под стражей в США, заявил госсекретарь Марко Рубио. Его слова приводит американский сенатор-республиканец Майк Ли.

«Только что закончил телефонный разговор с Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николас Мадуро были арестован американскими военнослужащими для проведения судебного разбирательства по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах и что силовые действия, которые мы наблюдали сегодня, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест», — написал Ли в соцсети X.

Ранее правительство Венесуэлы потребовало информацию о местонахождении Мадуро и доказательства того, что он жив. О захвате главы республики и его жены ранее 3 января заявил президент США Дональд Трамп.