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07:11, 15 июня 2026Бывший СССР

ВСУ бросили на оборону Константиновки «что-то вроде спецназа»

ТАСС: В Константиновке воюют украинские подразделения «Лють» и «Корд»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Против российских войск в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) воюют украинские подразделения «Лють» и «Корд». Об этом сообщил командир 1194-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным Русич, передает ТАСС.

По его словам, это «что-то вроде спецназа». Также на данном направлении полк Русича противостоял нескольким бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Украине заявили о начале финальной стадии боев за Константиновку. Отмечается, что российские войска завершают этап прорыва штурмовых групп в город и готовятся к массовой переброске основных сил.

Как объяснил Русич, Константиновку называют воротами к Краматорско-Славянской агломерации, поскольку он является первым крупным населенным пунктом перед этим каскадом городов. «Это точка опоры, которая необходима для того, чтобы успешно продвигаться и освободить весь этот каскад населенных пунктов», — сказал он.

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