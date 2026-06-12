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05:31, 12 июня 2026Бывший СССР

В России назвали цель взятия Константиновки

РИА Новости: Взятие Константиновки откроет ВС РФ путь к Славянску и Краматорску
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобождение Константиновки откроет российским Вооруженным силам (ВС) путь на Славянск и Краматорск. О цели взятия города рассказал врио командира полка 1194-й бригады группировки с позывным Русич в интервью РИА Новости.

«Константиновку называют воротами к Краматорско-Славянской агломерации, потому что это первый крупный населенный пункт перед этим каскадом городов. И мы открыли эти ворота. Это точка опоры, которая необходима для того, чтобы успешно продвигаться и освободить весь этот каскад населенных пунктов», — сказал он.

Боец подчеркнул, что Константиновка является пятым по величине городом в Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее военкоры раскрыли подробности штурма Константиновки. Утверждается, что ВС России не прекращают давление на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе и ведут атаки у центра населенного пункта. Кроме того, они прорываются на флангах.

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