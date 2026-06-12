РИА Новости: Взятие Константиновки откроет ВС РФ путь к Славянску и Краматорску

Освобождение Константиновки откроет российским Вооруженным силам (ВС) путь на Славянск и Краматорск. О цели взятия города рассказал врио командира полка 1194-й бригады группировки с позывным Русич в интервью РИА Новости.

«Константиновку называют воротами к Краматорско-Славянской агломерации, потому что это первый крупный населенный пункт перед этим каскадом городов. И мы открыли эти ворота. Это точка опоры, которая необходима для того, чтобы успешно продвигаться и освободить весь этот каскад населенных пунктов», — сказал он.

Боец подчеркнул, что Константиновка является пятым по величине городом в Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее военкоры раскрыли подробности штурма Константиновки. Утверждается, что ВС России не прекращают давление на подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе и ведут атаки у центра населенного пункта. Кроме того, они прорываются на флангах.