Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:07, 15 июня 2026Бывший СССР

ВСУ атаковали мосты из Херсонской области в Крым

Сальдо: ВСУ атаковали мосты из Херсонской области в Крым возле Чонгара и Геническа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали мосты из Херсонской области в Крым возле Чонгара и Геническа. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в канале на платформе «Макс».

«После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто», — уточнил чиновник.

По его словам, обстреляно также сооружение, соединяющее Геническ с Арбатской стрелкой, сейчас туда не допускают транспорт. Информация по его движению будет объявлена дополнительно.

В регионе сохраняется беспилотная опасность. Сальдо подчеркнул, что ВСУ целенаправленно атакуют транспортную инфраструктуру.

Ранее киевский политтехнолог Андрей Золотарев предрек болезненные удары по украинской энергетике за атаки на Крым и трассу «Новороссия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев готовится к потере Константиновки и Краматорска». Украина начала эвакуацию семей с детьми и промышленных предприятий

    Стало известно о ракетной опасности в граничащем с Москвой регионе

    Мужчина притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Испании

    В Кронштадте представили боевых роботов «Катюша»

    Девушка увлеклась сериалом и поплатилась «бурными извержениями» из своего тела

    На Западе испугались будущих потрясений из-за Украины

    ВСУ бросили на оборону Константиновки «что-то вроде спецназа»

    ВСУ атаковали мосты из Херсонской области в Крым

    Обувь мужчин во время отдыха смутила пользователей сети

    Раскрыт доступный суперфуд для здорового долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok