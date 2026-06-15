Сальдо: ВСУ атаковали мосты из Херсонской области в Крым возле Чонгара и Геническа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали мосты из Херсонской области в Крым возле Чонгара и Геническа. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в канале на платформе «Макс».

«После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто», — уточнил чиновник.

По его словам, обстреляно также сооружение, соединяющее Геническ с Арбатской стрелкой, сейчас туда не допускают транспорт. Информация по его движению будет объявлена дополнительно.

В регионе сохраняется беспилотная опасность. Сальдо подчеркнул, что ВСУ целенаправленно атакуют транспортную инфраструктуру.

Ранее киевский политтехнолог Андрей Золотарев предрек болезненные удары по украинской энергетике за атаки на Крым и трассу «Новороссия».

