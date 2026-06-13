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06:26, 14 июня 2026Бывший СССР

В Киеве предрекли болезненные удары за атаки на Крым и трассу «Новороссия»

Золотарев: ВС РФ нанесут болезненные удары по украинской энергетике за атаки на Крым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев в беседе с журналистом Александром Шелестом (признан Минюстом РФ иноагентом) предрек болезненные удары по украинской энергетике за атаки на Крым и трассу «Новороссия».

«У нас как-то с теплым временем года позабыли о том, что и в июле начинается пик потребления электроэнергии. Говорят, что несколько гигаватт может возникнуть дефицит электроэнергии. Вот такой момент, когда ударить в июне, чтобы проблему ощутили в июле — вполне рабочий вариант», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас украинцы «захлебываются от умиления» из-за дроновых ударов по российским логистическим маршрутам на трассе «Новороссия» и в Крыму, при этом не обращая внимания на то, что в Харьковской, Херсонской, Днепропетровской области также наносятся удары по АЗС. Он отметил, что вдоль линии боевого соприкосновения и в прифронтовых регионах Украины ВС РФ создают «зону отчуждения», перерезая транспортные маршруты.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что Вооруженные силы Украины концентрируют удары по мосту в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей.

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