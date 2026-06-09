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08:38, 9 июня 2026Бывший СССР

Названа причина ударов ВСУ по мосту на границе с Крымом

Сальдо: ВСУ бьют по мосту в Чонгаре на границе с Крымом, чтобы создать проблемы для людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют удары по мосту в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей. Причину атак противника раскрыл в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он сообщил, что мобильные огневые группы и силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на подлете к объекту.

Ранее стало известно, что украинские войска вновь ударили по мосту в Чонгаре. Движение перекрыли, водителей призвали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

До этого, 7 июня, ВСУ нанесли удар по мосту вблизи Чонгара на границе с Крымом, движение через пункт пропуска «Джанкой» также было временно перекрыто.

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