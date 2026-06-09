ВСУ вновь ударили по мосту в Чонгаре

ВСУ вновь ударили по мосту в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью

Мост в пункте пропуска в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью поврежден после очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», — написал глава региона.

7 июня ВСУ нанесли удар по мосту вблизи Чонгара на границе с Крымом, движение через пункт пропуска «Джанкой» было временно перекрыто.

Ранее Сальдо назвал ключевые задачи по защите Херсонской области от атак ВСУ. В частности, он призвал не позволить украинской армии парализовать жизнь региона.