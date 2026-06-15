Мужчина притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Испании

Мигрант притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Валенсии

Мужчина притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Валенсии (Испании). Подробности истории приводит газета The Sun.

Подозреваемым оказался 32-летний тунисец, который выдал себя за работника отеля. Первый инцидент произошел 9 июня. Тогда мигрант открыл дверь для двух девушек 18 и 19 лет и обманом заставил их проследовать за ним в туалет. Там он схватил обеих за руки, положил руку между ног одной из туристок и попытался поцеловать ее. Девушки смогли убежать и сообщили о произошедшем правоохранителям тем же днем.

Когда в отель прибыли полицейские, к ним подошла еще одна пострадавшая — 26-летняя туристка из Великобритании. Она призналась, что мужчина попытался совершить над ней сексуальное насилие 7 июня.

Ранее двое пакистанцев изнасиловали туристку под дулом пистолета на глазах у ее детей. Их лишат жизни.