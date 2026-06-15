Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 15 июня 2026Путешествия

Мужчина притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Испании

Мигрант притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Валенсии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: daily_creativity / Shutterstock / Fotodom

Мужчина притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Валенсии (Испании). Подробности истории приводит газета The Sun.

Подозреваемым оказался 32-летний тунисец, который выдал себя за работника отеля. Первый инцидент произошел 9 июня. Тогда мигрант открыл дверь для двух девушек 18 и 19 лет и обманом заставил их проследовать за ним в туалет. Там он схватил обеих за руки, положил руку между ног одной из туристок и попытался поцеловать ее. Девушки смогли убежать и сообщили о произошедшем правоохранителям тем же днем.

Когда в отель прибыли полицейские, к ним подошла еще одна пострадавшая — 26-летняя туристка из Великобритании. Она призналась, что мужчина попытался совершить над ней сексуальное насилие 7 июня.

Ранее двое пакистанцев изнасиловали туристку под дулом пистолета на глазах у ее детей. Их лишат жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев готовится к потере Константиновки и Краматорска». Украина начала эвакуацию семей с детьми и промышленных предприятий

    Названа стоимость украденных у сборной Англии вещей на чемпионате мира

    Минобороны сделало заявление после мощной атаки ВСУ на Россию

    В крепком рубле увидели проблему для российской экономики

    Московские врачи признались в отсутствии розового динозавра

    Раскрыты подробности об участнике подрыва основателя батальона «Арбат» в Москве

    Стало известно о ракетной опасности в граничащем с Москвой регионе

    Мобилизованные украинцы убили двух инструкторов ВСУ

    Мужчина притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Испании

    В Кронштадте представили боевых роботов «Катюша»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok