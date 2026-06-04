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20:38, 4 июня 2026Путешествия

Двое пакистанцев изнасиловали туристку под дулом пистолета на глазах у ее детей

Изнасиловавших французскую туристку на глазах у ее детей в Пакистане мужчин лишат жизни
Алина Черненко

Фото: stock-boris / Reuters

Мужчин, изнасиловавших французскую туристку на глазах у ее детей в Пакистане, лишат жизни по решению суда. Об этом пишет портал India Today.

Уточняется, что инцидент произошел в сентябре 2020 года, однако новые подробности в деле появились только 3 июня 2026-го. Высокий суд Лахора (высшая судебная инстанция провинции Пенджаб в Пакистане — прим. «Ленты.ру») отклонил апелляции, поданные Абидом и Шафкатом Али. Пакистанцы оспаривали вердикт суда 2021 года, который признал их виновными в групповом изнасиловании, похищении и ограблении.

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В материалах дела говорится, что француженка пакистанского происхождения ехала ночью со своими тремя детьми по автомагистрали Сиалкот — Лахор. По дороге у нее закончилось топливо, и она остановила машину на обочине дороги. Женщина заперла двери и ожидала помощи. В какой-то момент у автомобиля появились двое местных жителей. Они сломали окно, вытащили француженку из машины и под дулом пистолета надругались над ней на глазах у ее детей. Затем нападавшие забрали у туристки деньги, ювелирные изделия и банковские карты и скрылись.

Поиски злоумышленников длились всего несколько дней. Стражи правопорядка вышли на их след благодаря уликам на месте преступления. Во время судебного разбирательства пострадавшая опознала обоих. Один из пакистанцев признался в содеянном.

Преступление вызвало массовые протесты и гнев местных жителей. Их возмущение усилилось после комментария начальника полиции Лахора Умера Шейха, который задался вопросом, почему женщина ехала на машине ночью, и заявил, что ей следовало выбрать другой маршрут.

Ранее банда мигрантов в Италии похитила, пленила и насиловала туристку из Колумбии в течение трех дней. Они отобрали у жертвы мобильный телефон и угрожали расправой.

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