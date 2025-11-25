«Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США

Британка отправилась в США ради встречи со знакомым фетишистом и не выжила

История кровавой расправы над британкой с психическим расстройством, якобы поехавшей в США, чтобы ее там изнасиловали и лишили жизни, уже неделю не сходит со страниц западных СМИ. Каждый день в ней появляются все более жуткие подробности. Подозреваемого в совершении преступления — мужчину из штата Флорида, с которым жертва познакомилась на сайте для фетишистов, — уже задержали и допросили. Что он рассказал полиции и какие шокирующие улики следователи нашли у него дома — в материале «Ленты.ру».

У пропавшей в США женщины были проблемы с психическим здоровьем

Самолет с 32-летней Соней Экселби из Портсмута, Англия, приземлился в аэропорту Флориды 10 октября. Она должна была улететь домой через три дня, но пропустила обратный рейс. После этого близкие британки забеспокоились — ее возлюбленный подал заявление в полицию о пропаже женщины и разместил в интернете просьбу о помощи в ее поисках. Он признался следователям, что у девушки были диагностированы психические расстройства и она была склонна к суициду.

«Мы полагаем, что она договорилась с кем-то встретиться [в Таллахасси, штат Флорида] и оказалась в крайне уязвимой ситуации», — говорится в публикации друга Экселби.

Власти Великобритании оперативно связались с Департаментом правоохранительных органов Флориды (FDLE) и сообщили об исчезновении женщины. Они также предупредили американских коллег, что в 2024 году Экселби уже пыталась кого-то нанять для покушения на свою жизнь, но безуспешно — ее отправили на лечение.

О страшных намерениях Экселби говорится и в документах, с которыми ознакомились журналисты таблоида The Mirror.

Согласно им, женщина якобы оставила в своем компьютере доказательства, свидетельствующие о ее специфичных наклонностях и о том, что она специально едет в Соединенные Штаты, чтобы найти человека, который будет подвергать ее насилию, пыткам и, возможно, лишит жизни

Британка искала человека для расправы над собой на сайте для фетишистов

После обращения британских властей американские стражи правопорядка начали расследование и установили связь между пропавшей и 53-летним владельцем компании Solverwolf Roadside Assistance Дуэйном Холлом, с которым она познакомилась на сайте для фетишистов около двух лет назад. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей, когда попытался снять 1,2 тысячи долларов (около 97 тысяч рублей) с дебетовой карты Экселби через несколько дней после ее исчезновения.

Во время допроса Холл признался, что Экселби якобы хотела, чтобы ее лишили жизни, и назвал себя «наставником», желавшим ей «помочь». Бывший детектив Джейми Копенгавен назвал это дело «странным и немыслимым».

Я занимаюсь этой работой более 30 лет. Никогда не имел дела ни с чем подобным Джейми Копенгавен бывший детектив США

Холл отвез Экселби в арендованный дом, где насиловал ее и записывал на видео

В процессе расследования выяснилось, что Холл заранее купил в супермаркете чистящее средство для оружия, веревку и лопату, а затем забрал Экселби из аэропорта и отвез в арендованную на Airbnb квартиру. Там он несколько раз занимался с ней сексом и записывал происходящее на видео. Следователи просмотрели ролик и увидели, что женщина была вся в синяках. На видео Холл спрашивает у Экселби, почему она здесь находится.

«Потому что я ужасный человек, — отвечает она. — Я раздавила всех, кто меня когда-либо любил».

Американец продолжал задавать ей вопросы, пытаясь добиться согласия на причинение ей вреда. Детективы описали поведение героини ролика как «колеблющееся» и «явно расстроенное». Они также узнали о сообщении, которое Экселби отправила другу на следующий день после приезда в США. В нем она выразила сожаление, что находится с Холлом в арендованном доме. По мнению следователей, послание свидетельствовало о том, что «Холл контролировал ее, она была напугана и совершила ошибку».

Стражи правопорядка также обнаружили в доме Холла лопату и 18-сантиметровый нож со следами ДНК жертвы и гравировкой на лезвии Dorkworf pointy end go in the other guy («Острый конец Доркворфа вонзается в другого парня»).

Несмотря на такие весомые улики, Холл отказался отвечать на вопрос, виновен ли он в кончине Экселби, и заявил: «Теперь она счастлива, потому что получила то, что хотела».

Тело Экселби с четырьмя ножевыми ранениями лежало в лесу

17 октября, шесть дней спустя после исчезновения британки, ее останки нашли в неглубокой могиле в лесу в округе Мэрион. Вскрытие показало, что кончина наступила в результате четырех ножевых ранений.

В тот же день сотрудники Федерального управления по борьбе с терроризмом и офиса шерифа округа Мэрион арестовали Холла по обвинениям в похищении человека, покушении на жизнь, мошенничестве с кредитными картами и незаконном использовании средств связи. В настоящий момент он содержится в тюрьме округа Мэрион без права внесения залога. Подозреваемый не признал себя виновным ни по одному из четырех пунктов обвинения.

Подобные насильственные преступления и пренебрежение к человеческой жизни недопустимы в нашем штате — те, кто совершает такие отвратительные поступки, будут привлечены к полной ответственности Марк Гласс представитель Департамента правоохранительных органов Флориды

Что известно о подозреваемом

В прошлом Холл уже был замечен в совершении преступлений, правда, не такой тяжести. В частности, он был признан виновным в нарушении общественного порядка и ловле рыбы без лицензии.

Корреспондент телеканала FOX 35 поговорила с бывшей соседкой мужчины, которая ранее жаловалась на него в Службу защиты животных Таллахасси за то, что он оставил свою собаку на улице во время ураганов и мороза. После этого Холл опубликовал в соцсетях пост, в котором выразил возмущение размером штрафа, полученного из-за ее жалобы.

«Представить себе, что кто-то, с кем вы сталкивались в жизни, убил другого человека, очень шокирующе», — призналась женщина, скрывшая свое имя по соображениям безопасности.

Соседка также упомянула, что Холла с женой есть общий сын. Подозреваемый, в свою очередь, во время первой беседы со следователями сообщил, что его супруга неизлечимо больна, а позже заявил, что он холост. Кроме того, протоколах он сменил вероисповедание с язычества на христианство.

